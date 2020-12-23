保護元件廠—興勤(2428)電子深耕車用保護元件多年，拿下國際安規認證機構UL全球首張汽車電子過壓防護認證，此次認證產品，主要針對高效汽車電網48Vdc的過電壓防護元件。受惠於車市需求復甦，興勤車用訂單激增，目前車用產能吃緊，興勤總經理何益盛在日前法說會表示，公司經過長時間耕耘，電動車訂單已有斬獲，未來汽車營收占比將顯著拉升。

興勤自2008年開始關注車用市場，但傳統車用電子元件在歐、美、日的產業鏈下屬於較為封閉性的市場，並且須有AEC-Q200的自我認證。興勤在不斷自我提升下，達到車用電子元件要求的自我認證，讓產品能耐受更極端的溫、濕度及振動應用環境，並且成功的進入了汽車高效照明、啟停系統、驅動周邊、DC/DC轉換器、空調系統甚至是動力電池包等保護元件市場。

事實上，早在2010年初，汽車業界就將防治汽車電子的電力過載(EOS,Electrical Over Stress)視為汽車電子發展的基礎要求，由於車子的移動特性，過電壓是導致車子各種故障的主因之一；在12Vdc與24Vdc傳統車用電力已明顯不足的情況下，汽車業界高聲疾呼2020年車用電力系統導入48Vdc，但仍沒有針對要求高效汽車電網48Vdc的過電壓防護元件，且舊有法規正欠缺48Vdc的安全規範。

有鑑於此，UL與興勤攜手合作，在UL嚴謹的元件認證基礎下，加以興勤較以往更先進的陶瓷材料技術及製程提升，所生產的車規等級壓敏電阻，以UL1449A的規範認證，成為全球第一個被認證的車用壓敏電阻系列。

目前汽車動力已走向革命性的改變，新世代的主要技術更加明確，包含：先進照明、自動駕駛、移動通訊、高效能電力供應、低廢氣排放，甚至是動力電氣化與能量充儲等，無一不需要專屬的控制器來達成；為符合汽車業界要求零失效的目標，這些精密的控制器都要有更嚴謹設計、製造、高品質的電路防護元件來保護，興勤以更純熟的陶瓷材料技術，更先進的製程，填補市場需求。

何益盛表示，興勤在車用電子市場打拼多年，這幾年我們研發團隊不斷提升精進，很榮幸能得到這份全球第一張汽車電子過壓防護認證，目前興勤的保護元件已順利進入歐、美、日系知名品牌車廠，希望藉此合作一起推廣。

近10年汽車產業近入了革命期，汽車電子化與電力化兩大動力下，將汽車推往新的世代，在此進程中，車用電力的提升首當其衝；興勤也以更為純熟的陶瓷材料技術，以及先進的製程，在此階段取得的首張汽車電子過壓防護UL1449A認證，除AEC-Q200的自我認證之外，第三方公正機構的安全規格認證，讓興勤的品質更具客觀可信度。

歷經中美貿易戰及全球新冠肺炎疫情長達兩年修正的全球車市自今年下半年開始復甦，加上各國嚴格落實碳排放標準，推升油電混合車及電動車需求，興勤也在客戶訂單湧入下，目前車用產能吃緊；何益盛表示，傳統汽車在水箱、油箱以及空調等領域會採用保護元件，進入電動車時代，汽車智慧化後功能更加複雜，保護元件需求將會激增，公司近兩年積極接觸客戶，在電動車訂單已有斬獲，隨著電動車市場需求攀升，並於2025年進入起飛期，興勤車用訂單可望明顯成長，車用產品營收占比將非常顯著上揚。

為因應訂單需求，興勤在高雄楠梓三廠2022年投產之前，興勤將透過去瓶頸、添購設備的方式，在兩岸擴產，何益盛預估，興勤旗下貼片型NTC產品將擴產一倍，月產能可望從目前的2億顆提升至4億顆，明年中以後可達成產能目標。

在貼片型壓敏電阻部分，興勤也同步擴產，月產能可望從7000～800萬顆提升至1億顆，合計所有的貼片型產品約占興勤營收15%。

(時報資訊)