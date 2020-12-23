《店頭市場》違反重訊申報 迅德遭處3萬元違約金 09:092020/12/23 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心針對迅德(6292)違反重大訊息及資訊申報規定，處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，迅德興業公司從事衍生性商品交易之未實現損失金額已達所訂損失上限，惟未依規定期限發布重大訊息及辦理資訊申報，而遲至109年11月26日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心爰對該公司處違約金新台幣3萬元。 南市落實毛小孩繁殖申報 違者最高罰25萬元並公布姓名 《台北股市》公發公司股務準則 金管會擬增訂大同條款 (時報資訊) #迅德 #違約金 #資訊申報 #櫃買中心 #店頭市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迅德違反重訊及資訊申報規定 遭處違約金3萬元 17:302020/12/22 財經 預售屋禁紅單交易 違者最高罰百萬 04:102020/12/22 財經要聞 紐籍機師遭桃園市衛生局重罰30萬 陳時中：那很好 19:532020/12/22 生活 個人交易房屋土地常見6大錯誤 17:232020/12/22 房市新訊 《店頭市場》青雲22日起預收款券 20分鐘撮合一次 08:352020/12/22 財經 《電子零件》待新品出貨 湧德明年業績會更好 13:242020/12/22 財經 採購疫苗落後 不能再分顏色 04:102020/12/23 時論廣場 旭富二度爆炸 蕈狀雲直衝天空 04:102020/12/22 生活新聞 勞金局炒股案 統一投信副總交保 04:102020/12/23 社會新聞 上洋、智聯服務同在22日新上櫃掛牌 17:292020/12/22 財經 緯創和碩事件 金管會將緊盯重訊要確實 13:112020/12/23 財經 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 下波段高潮來了？ 報價喊漲股最火 散戶就看1訊號 - 財經 他賣房賺750萬全職炒股 專家曝沒這條件就乖乖上班 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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