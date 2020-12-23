「宅男女神」雞排妹，近來推薦股票檔檔上漲，加上自創情趣用品品牌「純色」大賣，事業版圖拓展順利，名氣更是水漲船高，不過卻傳出她出道時代言醫美廣告換免費抽脂，如今卻為此感到後悔，因此委任律師提告解約，此舉讓醫美診所認為變大牌就要解約，直言行徑相當不合理。

根據《鏡週刊》報導，雞排妹成名前，準備推出第一本寫真集《十八歲的禮物》時，主動找上醫美診所談合作，免費進行原價約25萬元的手術，內容包括大腿內外側加臀下水刀抽脂及雷射減脂，此外診所更提供術前術後照梳化及攝影，但條件是雞排妹要將肖像權授權給醫美診所，作為廣告宣傳之用，因此推出寫真集時，還在其中一頁寫下「感謝元和雅」，可見雙方合作相當愉快。

不過卻傳出雞排妹走紅後，對於醫美診所放著她的舊照打廣告感到不滿，指出當年合約沒有規定授權期限，且授權範圍應該只有網路文宣，不包括印製成實體廣告看板，認為肖像權已經被侵犯，透過經紀人與醫美診所進行溝通，無奈雙方協議後未達成共識，因此委任律師提告解約。

不過合約內容不僅載明雞排妹肖像，可於診所及網站刊物上使用，也未訂有期限，但在雞排妹執意提告解約，並要求拆除診所廣告看板，醫美診所及法定代理人須連帶賠償150萬，其中100萬為財產損失，50萬元為精神慰撫金，不過診所拿出合約等文件打臉，證實是雞排妹主動送上照片作宣傳。

(中時新聞網)