自認遭到自2016年參選以來長期支持的《福斯新聞台》叛變後，川普在選後轉向擁抱多家極右派美國媒體，這些媒體也與川普站在同一陣線，同樣聲稱大選舞弊叢生，以及拜登靠投票機作弊才當選等陰謀論說法；不過，在美國大選中多州採用投票機的母公司聲明要對這些媒體提告後，多家極右派媒體已作出澄清，以長達2分鐘的聲明指出「並無證據證實投票機出現大規模舞弊」。

Newsmax just aired this note to "clarify" its coverage of Smartmatic and Dominion. pic.twitter.com/I5XZ7CQpAk — John Whitehouse (@existentialfish) December 21, 2020

Fox News hosts caught in a web of lies. Maria Bartiromo, Jeanine Pirro, Lou Dobbs all forced by the network to air exact same video of an expert debunking all the conspiracy theories they’ve been peddling. Expect it to run on Hannity, Tucker, and Laura too. pic.twitter.com/lJrMO2m7l4 — Mike Sington (@MikeSington) December 20, 2020

據《紐約時報》報導，如《極限新聞》（Newsmax）與《同一個美國新聞網》（One America News Network）等極端右派媒體已成為川普的新寵，多次聲稱美大選多州所採用的Dominion投票系統作弊，才讓拜登得以在多個關鍵州中勝出。不過在研發Dominion的母公司Smartmatic提出毀謗指控下，包括《福斯新聞》、《極限新聞》以及《同一個美國新聞網》等美媒都已對先前報導作出澄清。

報導指出，《極限新聞》在新聞節目中，主播發表長達2分鐘的聲明，澄清先前的報導有誤，「關於之前部分對Smartmatic公司的報導並非事實，《極限新聞》有意在此澄清」。《極限新聞》也在19日於其官網上公開了聲明，指出「不論是 Dominion投票系統或Smartmatic公司，《極限新聞》皆並未找到有確切證據，證明其涉及操弄2020年大選」。

《福斯新聞》與《福斯商業台》也在周末時段的節目訪談中，以對話方式修正先前關於該公司的不實指控。

另外，Dominion投票系統也聲稱要對一再指控該投票系統出現大規模舞弊的挺川律師鮑爾（Sidney Powell）提告。鮑爾先前曾指出，自稱手中有大量證據證實Dominion選票機遭竄改的記錄在德國，而喬治亞州與其他州所使用的投票軟體是委內瑞拉前總統查維斯（Hugo Chavez）下所設計，讓投給川普的選票遭轉移給拜登。

(中時新聞網)