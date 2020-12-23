相關科系學子現地參訪台中綠美圖新建工程工區。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中重大建設陸續啟動，為培育優秀的建設產業人才，台中市政府建設局與瑞助營造攜手合作，提供台中綠美圖新建工程工區讓相關科系學子現地參訪，今年度已成功協助南投高級中學建築科約70位師生，以及雲林科技大學營建工程系碩士班約40位師生觀摩，建設局盼市府重大工程能成為學子們吸收寶貴經驗的實地講堂。

建設局長陳大田說，建設局興建許多大型公共工程建設，在推動過程中，期盼也能造福產業未來人才，提高對於未來工作環境的認知與認同；他特別感謝瑞助營造願意主動配合校方，提供工地場域及現場人員講解，讓工地區域轉變成學生們的實況教室，有助於培養業界新人才。

陳大田指出，台中綠美圖是非常特殊的建築，為台中首座圖書館結合美術館的建築，設計方面更找來國際知名大師妹島和世操刀；藉由參訪能夠提升台中亮點在建築工程方面的知名度，創造雙贏局面。

瑞助營造表示，公司重視產學合作，長期主動與學校機關執行建教合作，並配合大專院校提供實習機會，輔導學生轉職工程師。針對台中綠美圖觀摩，瑞助營造皆特別指派專業工地主管說明工程內容、特殊性建材、工程規劃、如何克服技術上困難等等，讓學生們觀摩學習，傳承實務經驗。

(中時 )