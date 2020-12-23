台股在前一日大跌之後，加權指數23日開在14,180.70點，呈現小漲，台積電（2330）開在508元，小跌1元，但面板大廠群創（3481）、友達（2409）早盤有1～3％的漲幅，二線塑化股台聚（1304）、台達化（1309）亦有4％以上的漲幅，成為盤面的亮點。

受到基金於年底進行資產配置再平衡、人們對英國感染力更強的新冠肺炎變異病毒株持續感到憂心影響，即便國會通過了疫情紓困案，美國四大指數12月22日依舊跌多漲少，僅那斯達克指數在蘋果的帶領下，再登歷史新高峰。

道瓊工業平均指數12月22日下跌0.51％（200.94點）、收30,015.51點。那斯達克指數上漲0.51％（65.4點）、收12,807.92點，創歷史收盤新高。費城導體指數下跌0.12％（3.32點）、收2,743.97點。

群益投顧指出，前一交易日指數開小低震盪整理，下半場因疫情影響，跌幅擴大，終場量增、收長黑K。次族群股價皆墨，運輸族群獲利了結賣壓出籠、表現最差。

群益投顧指出，短期由傳產帶動的轉強氣勢，被疫情打亂，電子雖有輪動機會，但帶動指數急速拉升機率不高，後市不排除測試月線支撐。主流類股仍以原物料龍頭股、半導體、電子業績股、集團股、題材股等，相對看好。

(工商 )