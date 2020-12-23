籃網今天在NBA開幕戰於主場迎戰勇士，因傷休息超過1年的杜蘭特面對由柯瑞領軍的老東家，外界將焦點鎖定在兩人身上，而賽前杜蘭特也與柯瑞互動起來，並且親密擁抱，並且在受訪時表示，懷念待在勇士的3年時光，那是他職業生涯最快樂的日子。

杜蘭特說，「我真的很想念那些隊友，想念在那裡的時光，想念和朋友們一起的日子。三年，我們並肩作戰了三年，我們一起經歷過起起伏伏，那些都是我人生中寶貴的經歷。我當然會想念他們，想知道他們過得怎樣，他們的家人過得怎樣，健康狀況怎樣，因為我們就是兄弟。」

杜蘭特還強調，勇士已是他生命中的一部分，他們在一起分享了所有經歷。杜蘭特在勇士效力三個賽季獲得兩個總冠軍和兩次總決賽MVP，在杜蘭特帶領下，勇士從未錯過NBA總冠軍賽，然而，在2019年總冠軍賽第五場比賽遭遇跟腱斷裂，在重傷之後不到一個月，他以先簽後換的方式加入籃網，上賽季整季報銷，今日是他在休養將近1年半之後再次回到球場的榮耀時刻，而聯盟也刻意安排了籃網與勇士在開幕戰交手，就是想要讓球迷們看到杜蘭特與史提芬柯瑞在球場上的互動。

(中時 )