確診紐籍機師自主健康管理期間與廣達集團女員工逛街，最後女員工被感染確診，讓台灣253天零本土破功，而紐籍機師確診後，疫調人員曾問他曾去過哪些地方，他全推說不記得，讓ICU醫生陳志金忍不住列出9大點虧他，男人與異性接觸的記憶保存期限很短，原來記性差也能開飛機。

ICU醫生陳志金昨在臉書粉專發文分享，確診紐籍機師（案765）與廣達集團女員工（案771）告訴我們的九件事情，笑說「男人對和異性接觸的記憶『保存期限』其實很短」，並虧他「原來記性很差，還是可以開飛機」。

由於紐籍機師不願配合疫調，屢屢鬼扯，疫調人員只好請求助警政單位，調閱電子圍籬軌跡，清查機師的行車紀錄與手機定位，最後才找出他曾去過的地方，以及密切接觸者廣達妹。對此，陳志金說，台灣的警政有夠厲害，並開玩笑說，年齡不是問題，逛賣場的部分。

隨著調查越來越明確，紐籍機師也傳出已婚，有位日籍妻子，廣達妹則慘淪小三，陳志金看了則幽默地說：「其實765不比771小三，而是小六」，因為用771減掉765等於6，用一個數學題冷笑話敘述小三問題，並表示「病毒不只能引起人與人，還可能引起家庭與家庭、甚至國家與國家的紛爭」。

而台灣昨爆1本土病例後，新北耶誕城立刻表示即起將停止戶外集會活動，引發民眾熱議，陳志金也打趣地說，現在民眾都會記得兩組數字了。

那些年，765和771告訴我們的事： A. 原來記性很差，還是可以開飛機 B. 男人對和異性接觸的記憶「保存期限」其實很短 C. 年齡不是問題，我是說逛賣場 D. 台灣的警政有夠厲害 E. 765不比771小三，而是小六... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年12月22日 星期二

確診紐籍機師最後也因不配合疫調，而遭罰30萬元，陳志金則提醒大家檢疫期間踏出門口，出現蹤影將被罰10萬，但若曾經和誰親密接觸，卻記憶消失則被罰30萬，讓他戲稱「保持良好記憶很重要。並說防疫期間要記下每天與誰接觸的最佳方法就是「生活單純，天天發文。」

(中時新聞網)