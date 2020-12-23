今年受新冠肺炎疫情影響，許多公司行號停辦尾牙，但抽獎活動仍照常舉行，昨日一名網友哀號，在公司尾牙抽獎抽中第3獎，打開一看竟是陳年老菜脯，讓她不知如何是好，便上網發文，沒想到意外掀起網友暴動，「黑金欸！你賺到了」。

該名網友昨（22）日於臉書《廚藝公社》指出，公司尾牙抽中3獎，是老闆準備的禮物，不過打開卻讓她嚇壞，只見眼前一團黑壓壓乾扁的物體，乍看之下一度以為是髒抹布，結果是老闆家醃漬35年的老菜脯。

原PO將重達4.8公斤陳年老菜脯扛回家後，不斷哀號「我根本不會弄這個東西啊」，她本打算燉湯，但卻不知該放多少量才夠，令她相當頭痛，只好上網求助網友們指導。

文章曝光後，網友笑瘋，紛紛以「老闆送抹布嗎？」、「我以為是乾蝙蝠」、「以為是長蛆的死老鼠」。

不少內行網友直呼「根本奪得最大獎」，，以35年的陳年老菜脯4.8公斤（80斤）來說，市值可能超過3萬元，也有部分人分享過去購買行情，「有問到過10年一斤1800元」，並認為原PO老闆可說是相當大方。

(中時新聞網)