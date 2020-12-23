大陸女星范冰冰2年前被崔永元狠咬捲入陰陽合約風波，最後開罰40多億台幣，范冰冰更為此寫了懺悔書，2年來她力拚復出，卻一路坎坷，上月傳出她註銷了旗下化妝品公司，最近又爆她名下的文化傳媒公司也註銷，主因是「決議解散」，引發網友討論。

原本人氣超旺的范冰冰2018年因涉逃稅風波消失數月，123天後才發聲明道歉重出江湖，但已重創她原本的聲勢，參加演出的好萊塢大片《355》又因新冠肺炎攪局，上映日期一延再延，因大陸廣電總局政策「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，拍好的《爵跡2》還被後製動畫換了長相。

范冰冰的無錫唐德文化傳媒有限公司最近申請註銷。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據陸媒報導，上月24日，「美麗宮文化交流公司」在「企查查」網站上被查到註銷，該公司成立2017年11月，資本額為300萬人民幣，法定代理人為范冰冰，持股98%，黃燕持股2%。《新浪娛樂》報導，天眼查APP則顯示，范冰冰旗下的無錫唐德文化傳媒有限公司近期也申請註銷，該公司2016年3月10日成立，范冰冰兼任董事長、總經理，因「決議解散」註銷。

范冰冰的美麗宮文化交流公司上月註銷。（圖／翻攝自微博明星微博）

對此，網友評論：「靠她吃飯的後面一群人麻煩了」、「這個世界真的還是很冷漠」、「換個行業吧」。而范冰冰先前受訪，談到去年分手交往4年的李晨，兩人論及婚嫁不敵現實分手，范冰冰無奈說：「他和我弟弟受了很多牽連」，並強調：「唯一能做的就是讓他們遠離我，讓我盡量不要再影響他們」，也說跟李晨還是好朋友，並未交惡。

(中時新聞網)