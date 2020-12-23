脫歐進展和美刺激方案的樂觀情緒，掃除新冠變種病毒對全球經濟傷害的擔憂，歐股從周一跌深反彈，周二錄得近六個星期最好的單日表現。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲4.56點或+1.18%，為391.25點。幾個大型股從前一交易日的跌超過2%中復甦，協助指數的彈升。

歐盟正在與英國脫歐協商中進行最後努力，歐盟首席談判代表表示，雙方正對漁權協議往前再靠近一步。而市場認為，對漁權的進展顯示雙方仍有意願，為打破當前的僵局努力。

英國FTSE指數收漲0.6%，結束連三日因新冠病毒擔憂的下跌。數據顯示英國第三季經濟以較快的速度復甦；第三季GDP上修為成長16%。

下跌的力量主要來自於當前對英國新變種病毒快速傳播力的擔憂，此已造成多國關閉英國邊界。歐盟在周二建議減少邊界關閉，允許恢復貨運。

科技股和脫歐議題敏感的銀行股在周二領漲；原料股則因追蹤大宗商品價格下跌而領跌。

重量級權值股阿斯利康(AstraZeneca)跌1.5%。其與美國夥伴Amgen合作開發的實驗性哮喘藥物未能達成晚期試驗目標。

(時報資訊)