特斯拉執行長馬斯克周二在推特上發文表示，近幾年他曾經考慮將他一手創辦的電動車公司賣給蘋果，但蘋果公司執行長庫克甚至連開個會討論都沒有興趣。

馬斯克周二在推特發文時表示，他在「Model 3項目最黑暗的時期」曾聯繫過蘋果執行長庫克，想討論讓蘋果以「目前我們身價的十分之一」收購特斯拉的可能性。

他在回覆一串推特發文時表示：「他（庫克）拒絕會面」。

該推文援引了路透先前的報導，稱蘋果正在推進自動駕駛汽車研發與生產計畫，預計最快在2024年生產一款客車，且可能採用自家研發的突破性電池技術。

蘋果未回覆路透的置評請求。

受蘋果將進軍自動車市場的消息打擊，特斯拉在首日納入標普500指數重挫逾6%後，周二再跌1.5%，收在640.34美元。

在2017年與2018年期間，特斯拉試圖提高Model 3自動車的量產，當時馬斯克告訴投資人，因內華達州雷諾市的電池工廠自動化生產系統出現問題，該公司已陷入「生產地獄」。

不過，特斯拉最終克服了這些問題，並成功達成連續實現季度獲利的目標，取得納入標普500指數的門票，並在本周一正式納入後成為該指數身價最高的成分股之一。

馬斯克周二也對該蘋果正在開發磷酸鐵鋰（LFP）電池發表評論。他表示：「很奇怪，如果這是真的。」他並表示，特斯拉上海廠製造的中階電動車已經採用此款電池材料。單電池在電化學上是不可能的事，因為最大電壓到100倍太低，或許他們說的是將電池組合在一起，就像我們的結構化電池組一樣？」

(時報資訊)