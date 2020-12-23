歷經三天，每日確診人數都控制在千人以下的韓國，周三就在政府實施有史以來，最為嚴格的社會隔離規範首日，又傳出新染疫者超過千位的壞消息。

韓國疾病預防控制局（KDCA）表示，韓國又增加1092新確診數，其中包括1060本土患者，使得韓國總染疫數，又增至5萬2550位。

根據政府報告，韓國新確診數過去近七天都維持在高峰，例如22日的869例，21日的926例，20日的1097例，19日的1053例，以及18日的1026例。每日不幸因疫過世者，從過去連兩天出現的歷史新高24位，減少至目前17人，總死亡人數也增至739位。

衛生當局一直在考慮，是否將韓國防疫警示直接提升至最高級。但是，一旦執行後勢必對經濟造成極大衝擊，故韓國政府想方設法先抑制病毒擴散程度，取代直接將疫情警示提高至最高級。所以做小生意的商家還是可以繼續營業，政府將矛頭指向那些高傳染性的熱點營業場所。

從23日開始，大首爾地區禁止5人以上群聚活動。如果有違反規定業者，將處以罰鍰。另外，24日平安夜開始，政府也會在全韓國，實施有史以來最嚴厲的管制措施。也就是在聖誕節和新年假期間，所有滑雪勝地和著名旅遊景點一律關閉，希望能抑制病毒傳播。

目前約有全韓過半人口，約2500萬人居住的大首爾地區，是採用2.5級社交安全距離，萬一日後再提升1級，就會到達最高等級3。其餘全韓各地，防疫是採用等級2規範。

在最新發現感染群中，首爾有373新確診例，首都附近京畿道有299例。至於首爾西邊的仁川，則有46例。其它各地，韓國最大港口城市釜山，增加了32例，南部的濟州島也有33例。

(時報資訊)