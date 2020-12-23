Epson繼2019年推出首款可連接手機的Moverio BT-30C次視代智慧眼鏡，宣布再推出全新Moverio BT-40／BT-40S，影像品質再升級，從個人影音使用再跨足行動商務辦公用途，不論是影音娛樂或行動辦公，都能輕鬆打造120吋的私人大螢幕。

新品搭載獨家第四代光學引擎技術與全新升級的Si-OLED面板，解析度與對比度皆大幅提升，邀請消費者釋放緊抓著手機及平板的雙手，解放小螢幕的視野格局與操作習慣，迎接第二螢幕時代來臨。即日起於中華電信首賣，搭配精采5G方案，月繳1,799元（36個月租期），Moverio BT-40專案價只要0元，即刻入手。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson擁有市場上最成熟的AR智慧眼鏡光學引擎技術，獨家Si-OLED微投影技術搭配先進光學設計與組裝技術，不僅能為商品達到小型化、輕量化的優勢，更能提供高品質的雙眼穿透式影像。Epson今年在台正式宣布展開AR智慧眼鏡光學引擎業務，並與台灣智慧眼鏡產業協會合作，建構領先全球的AR產業生態系。Epson Moverio系列智慧眼鏡，從2011年推出第一代到今年推出第四代，也從個人娛樂視野拓展到商務日常使用，未來Epson將持續推出更好的智慧眼鏡產品。此次新品再次與中華電信合作，推出新的「Epson次視代智慧眼鏡」優惠方案，期待能帶給更多消費者對於科技生活的無限想像。

無論是通勤或是躺在家中，影音娛樂或是商務辦公用途，全新Epson Moverio BT-40／BT-40S都讓用戶不用再緊盯著手機或平板等小螢幕的智慧型裝置，不僅能減緩脖頸的疲勞，亦可降低消費者在長時間直視手機的情況下，對眼睛所造成的不適感。Epson Moverio BT-40可透過Type-C直接讀取指定手機型號的數位內容，讓消費者隨時隨地開啟手機觀看影音或者玩遊戲，獨享高解析度120吋大螢幕的樂趣，商務人士更可安心瀏覽新聞與網頁，閱讀試算表與簡報檔案等機密文件。Epson MoverioBT-40S更是唯一取得Google行動服務認證的AR眼鏡，可於控制器內裝載Chrome瀏覽器、YouTube以及Google Play商店等多款Google應用程式。

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