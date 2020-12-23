印尼政府在今年7月底時宣布移工「零付費」，包括機票、簽證等11項費用都將由我雇主負擔，對此，經過多次協商，我國與印尼將在今天早上台灣時間11點展開首次的「零付費」會議，但勞動部部長許銘春坦言，不太可能一次就完成，後續如果有必要也會繼續開。

立法院社會福及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會就「如何強化人力仲介公司管理照護移工責任及落實邊境檢疫之具體措施」專案報告。

「希望有任何變動都要取得雙方共識後再執行」，許銘春會前受訪時指出，今天召開的就是正式會議，希望有數額共識、釐清疑義後再來實施，畢竟依台印雙方會議結論，有任何變動皆要討論。

許銘春提及，勞動部也有各項配套會視討論結果因應，目前除了印尼之外也有如越南、菲律賓及泰國等其他移工來源國，也持續開發其他移工來源國，「請需要移工的家庭放心」。

而針對勞動基金炒股案，許銘春表示，此次是勞動部主動發現、移送廉政署，勞動部會主動配合檢廉調查，基金局也針對投資流程等提出12項改善措施預計明年1月實施。

(中時 )