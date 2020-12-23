在「欣葉．鐘菜」餐廳，以「不倒杯」品賞「8582」老生普洱茶，別有「藝」境與逸趣。（圖／姚舜）

寶元紀攜手欣葉推廣茶藝美學，客人可在「欣葉．鐘菜」餐廳喝到「鞋王」珍藏的各好茶。（圖／姚舜）

點用欣葉鐘菜的宴席桌菜，可以較優惠價格享用「8582」老生普洱茶。（圖／姚舜）

泡一壺茶，要價12888元！這是退休「鞋王」、寶成集團前董座蔡其建私人珍藏的80年代「厚紙8582」普洱青餅泡出普洱茶的價格。為與天下同好分享茶的美好，從「鞋王」變「茶王」並創立「寶元紀」事業跨足觀光餐旅業的蔡其建，攜手欣葉集團在台北大直的「欣葉、鐘菜」餐廳獻「寶」，聯手舉辦「藏茶吟心。跨味迎新」頂級品茗活動，自12月30日起以寶元紀珍藏茶品，搭配道地台菜風味，傳遞跨界交融味覺體驗。

為讓「欣葉．鐘菜」的客人，都有機會品嚐到好茶，蔡其建拿出自家珍藏的頂級茶葉，包含10年東方美人、福壽山長春茶、2006鐵觀音、2020金達摩生普、2010元紀熟普，以及市珍稀罕有珍品80年代的厚紙8582老生普洱與同好分享。

客人在「欣葉．鐘菜」餐廳點用品茗寶元紀的名茶，每壺售價為元紀熟普260元、金達摩生普460元、2006鐵觀音380元、福壽山長春茶460元、十年東方美人380元。客人若單點8582老生普洱，每壺要價12888元，若搭配19800元的宴席桌菜，則每壺8582元，採預約制，在「欣葉．鐘菜」餐包廂內享用，並有侍茶師進行桌邊演繹服務。

蔡其建是國內知名普洱茶收藏家，據悉，他手上珍藏的普洱茶有數10萬餅，數量之多、號稱「喝五代都喝不完」。而蔡董手上收藏的頂級普洱名茶包括有每餅市價300萬台幣的「紅印」，每餅150萬元的「藍鐵」等。除頂級普洱，蔡其建亦收藏頂級烏龍茶、東方美人以及福壽山茶。

蔡其建自寶成集團退休後，5年前在苗栗三義籌備廣達11公頃的茶文化園區，開創事業第二春，並創「寶元紀」品牌，旗下投資事業涵蓋茶業、商場、旅館飯店、頂級民宿、文化、餐旅等，預計投入超過百億元正式進軍進軍文化觀光餐旅產業。

為實現理想並厚植新事業根基，蔡其建將在寶成集團服務歷練逾10年的兒子蔡明倫找回家，擔任寶元紀擔任總經理，台北喜來登大飯店前總經理盛緒平亦自12月底加入寶元紀，擔任副總經理與營運長的角色，未來負責頂級餐飲與國際飯店之規劃。

為了與欣葉集團合作，蔡明倫特別邀請了茶人思惟的主理人蔣蕙蘭、真淳雅茶苑、竹君茶具的主理人呂宜家，以及茶人思惟茶藝老師廖素金，分別負責設計茶席與現場演繹分享茶藝美學。

「藏茶吟心．跨味迎新」活動中最受關注也最「難得」的茶非「8582老生普洱」莫屬。

「8582」中的「85」，指1985年研製成功的配方，後面的「8」，指的是配方以8級普洱茶菁為主要原料，最後的「2」則是勐海茶廠的代號。「8582」廣受藏家的喜愛，這款茶用的茶料是長條大肉的春茶，所以早期的茶餅較大、較厚，直徑約21公分。8582普洱青餅的前身稱之「大葉青餅」。80年代中期的「8582」多為厚紙包裝，由1985年開始持續至今都有茶廠生產，目前是中生代普洱茶中的搶手貨。

從80年代至今，厚紙8582普洱青餅已經有30多年，陳化表現非常好，茶色紅豔，梅韻樟香，藥韻初顯，是茶界公認繼紅印普洱茶之後，市場追捧的指標。由於現今市面上十分稀少罕見，一餅357克的厚紙8582茶餅，現在市值已超過新台幣40萬元。如今寶元紀與欣葉鐘菜餐廳合作讓普羅大眾亦能品賞頂級名茶，也開了茶界和餐飲業界先例。

由於年節將屆，寶元紀也推出元紀熟普、2006鐵觀音茶葉禮盒，及金達摩茶具組在欣葉鐘菜現場販售，零售價各為2,800 元及5,600元，佳節團聚送禮可考慮。

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