罷捷總部發言人徐尚賢回應全文。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

高雄市議員黃捷罷免案已成立並定明年2月6日（星期六）投票。與黃同樣從時代力量退黨且交情甚篤的無黨籍立委林昶佐，今將在立法院舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會。罷捷總部發言人徐尚賢22日痛批：「這樣的記者會足以讓人心服嗎？」認為這顯然是以單方面意見形成罵名，刻意分化「世代」。

根據《風傳媒》22日報導，林昶佐今將在立法院舉辦記者會力挺黃捷，民進黨立委賴品妤與洪申翰、民進黨基隆市議員張之豪、無黨籍台北市議員林穎孟與林亮君、無黨籍苗栗縣議員曾玟學也將共同出席。據報導，相關議員認為罷捷人士以年齡、資歷、翻白眼貶低黃捷，是對年輕世代的霸凌與歧視。

對此，徐尚賢在臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」發文，對該記者會將名稱定為「全國進步議員委員」非常不滿，痛批若要開記者會定論一方的罵名，應該要讓雙方都充分表述，而非僅單方面敘述，更質疑道：「這樣的罵名能成為定論嗎？這樣的做法勘為進步嗎？這樣的記者會足以讓人心服嗎？」

不僅如此，徐尚賢表示自己今年30歲，應該也算「年輕世代」，那這些舉辦記者會的立委、議員們為何就不給所謂「年輕人」發言論述的機會？為什麼就不給社會大眾兼聽的空間？抨擊如此充滿霸凌又不公正的記者會，「全國百姓應該要一起說不！」

(中時新聞網)