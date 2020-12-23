川普要國會直接給每名美國人近6萬 不然就否決新冠紓困案

美國總統川普威脅，如果新冠經濟刺激方案不直接給每名美國人2,000美元（約56,386台幣），而不是600美元（近1.7萬台幣），並刪掉那些「浪費的」項目，他將拒簽9000億美元（約25兆台幣）的新冠肺炎紓困案。

據美聯社和《太陽報》（The Sun）22日報導，川普說，直接給1名美國人少得可憐的600美元真是「丟臉」，並要求國會重新規劃。而美國參眾兩院周一都已通過這項紓困案，雖然川普並未明確地說，他會否決這方案，但已表明，他不會接受。

「那真是丟臉，」他在推特上張貼的錄影中說，「我要求國會修正這法案，並把少得可憐的600美元提高為2,000美元，或是一對夫婦4,000美元（近11.3萬台幣）。」此外，他砲火對準民主共和兩黨議員，正要求國會刪除這項法案中那些既浪費，又不必要的項目，並提出適當的方案。

川普痛批，整個夏天民主黨為了極左議程，並影響大選，都冷酷地阻擋新冠紓困法案，而就在幾個月前，國會開始協商美國民眾迫切需要的新套裝案。不過，他說，協商沒完沒了，最後卻送交他和原本預期大不同的法案。川普指出，這複雜而又臭又長的法案超過5,000頁，國會根本沒人看，雖然它名為新冠紓困案，但幾乎和新冠扯不上甚麼關係。

接著他唸出一長串數字，說其中有8550萬美元（約24億台幣）是要援助柬埔寨、1.34億美元給緬甸（近38億台幣）、13億美元（近370億台幣）給埃及和埃及軍方。而川普直指，埃及軍方買的幾乎都是俄製裝備。

(中時新聞網)