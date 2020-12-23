變種病毒讓疫苗領跑者輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)本周股價連跌2天，但輝瑞疫苗開發者、德國生技公司BioNTech(簡稱BNT)執行長薩辛(Ugur Sahin)表示，現有疫苗仍足以阻絕變種病毒傳染，若有需要調整也只可以在6周內完成，輝瑞、BNT周二(22日)盤後股價聞聲止跌，莫德納還在繼續下探。

輝瑞、莫德納疫苗都使用之前未曾用在疫苗上的mRNA(信使核糖核酸)技術，該技術利用病毒的遺傳訊息，因此只要更新部分訊息就可調整。薩辛說：「mRNA技術魅力，就是我們可以直接開始設計一種完全模仿變種病毒的疫苗。」

大部分流行病學者、醫師，以及並非使用mRNA技術的其他疫苗開發單位都認為英國出現、傳染力高出70%的變種新冠病毒不會損害疫苗效果。倫敦衛生與熱帶醫學學院藥物流行病學教授伊凡斯(Stephen Evans)也指出，輝瑞、莫德納疫苗仍然有效而且安全。

伊凡斯也同意薩辛說法，認為mRNA技術好處就是隨時可以針對新病毒株來調整設計，他還用汽車來比喻，「我認為這就像一輛汽車，你可以調整引擎來獲得更佳性能，但就汽車整體安全性和使用目的來說，差別不大。」

輝瑞周二收跌1.74%，盤後反彈0.22%，報36.82美元；BNT收跌5.54%，盤後僅再微跌0.16%，報100.40美元；莫德納周二暴跌8.98%，盤後再挫1.53%，報123.95美元。但有分析指出，除了變種病毒讓投資者懷疑起疫苗是否持續有效，BNT、莫德納估值過高可能也是近期回調原因。

(中時新聞網)