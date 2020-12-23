「東西橫貫公路」的闢建，是台灣重大建設的起點，但卻鮮少人知道當年建設的艱辛過程。退輔會為緬懷這些「築路英雄」，將民國45年至61年共18年間堅苦卓絕的開路過程，製作成微電影「築路英雄」，21日在武陵農場舉行首映會，首映會由主委馮世寬主持，並邀請曾經參與過工程的榮眷現身說法。

退輔會透露，「築路英雄」不同於一般報導式的紀錄片，該片以主任委員上將軍祭祀闢建橫貫公路殉職榮民為主軸，透過參與橫貫公路闢建過程的榮民（眷）、專家學者現身說法，在真實、親歷的敍述中，配合畫面以及相關人員輔証，將榮民對國家建設的進程分段鋪陳，讓各界看到國內各項指標性的重大工程中，榮民們流血、流汗的成果。

綜合媒體報導，首映會特別邀請了曾隨中橫測量隊入山探勘路線的林阿好女士，分享當年修路工程的艱辛，致詞過程中，林女士道出當年她的家人在修建中和公路和蘇花公路過程中殉職，令台下眾人不禁鼻酸。同時，首映會也邀請國立臺北藝術大學李瑞宗教授，以及公路總局第2工程處劉世桐處長等人到場，分享中橫建設的歷史沿革。

馮世寬主委在致詞時也期盼，這部影片不僅是要讓大家緬懷榮民們對國家的付出，更能展現，他們「築路英雄」是真正深愛台灣的一群人，並希望在這個過程中凸顯中華文化的傳承，喚醒國人向國家的英雄們致敬。

此外，榮民榮眷基金會臉書粉專「我是榮民眷」21日也發文指出，今年為中橫通車一甲子，本會拍攝微電影以紀念榮民前輩的貢獻，希冀築路英雄的「榮民精神」能傳承下去。

財團法人榮民榮眷基金會微電影「築路英雄」於109年12月21日(星期一)下午14時在武陵農場舉行首映會。 由國軍退除役官兵輔導委員會發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)