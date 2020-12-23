醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭蔡政府「查水表」，衛福部依違反《食安法》告發，衛福部長陳時中更表示，蘇應向社會大眾說明以正視聽。對此，民進黨大老林濁水在臉書上指出，這次萊豬議題藍綠吵成一團，互相責難，但林濁水認為，將問題通通怪罪在蘇偉碩醫師的頭上，並不是正確的作法。

林濁水今(23)日在臉書上提到，萊豬這件事情，實際上是被汙名化的，他引用前立委沈富雄的說法，表示萊劑議題的責任很多人都有份，「恐怕包括我們都有份」，但政府卻把這些通通怪罪蘇醫師，「所以不是只有0.25的問題」。

這個論點必須說回8年前美牛開放的狀況，當年的民進黨把萊劑說得十惡不赦，彷彿進口了就是世界末日，但最後還是開放進口，至今8年，台灣人還是馬照跑、舞照跳；如今民進黨轉彎了，換成支持萊豬的一方，卻變成國民黨開始瘋狂抨擊萊豬，喚起當年民進黨深植在台灣人心中，對萊劑的恐懼，使得萊劑的「汙名化」越加深刻。

沈富雄表示，萊豬汙名化的問題「恐怕包括我們都有份」。林濁水認為沈的這句話說得真好，但恐怕得讓蔡英文、蘇貞昌、柯建銘、江啟臣、林為州、馬英九等人一同說出口，才有真正的價值，而無論如何，單就萊豬事件，蔡、蘇、江、馬居然都輸沈好大的一截，又好大一截！林濁水直言，這實在太難想像了。

(中時新聞網)