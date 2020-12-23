資金過剩推升全球資本市場不斷創新高，中央銀行副總裁嚴宗大23日在回應立委賴士葆質詢時，坦言自己有一個擔心與留意一個狀況，即主要國家QE（量化寬鬆） 政策一直在擴大規模，「全球資金的確非常充沛且流向新興市場，是我比較擔心的」，且錢太多推升資產不斷增值，是否產生泡沫？嚴宗大則說：「個人會留意這樣的情況」。

英國新冠肺炎出現變種且擴散，倫敦展開封城行動，引發全球資本市場波動，賴士葆詢問央行是否觀察到全球金融市場及美元匯率的變化方向？

嚴宗大回應，的確看到最近國際美元呈現比較波動，且完全跟隨疫苗、疫情或新的疫情情況波動。賴士葆詢問美元是否會再貶10~20％？嚴宗大說：「即使調整也是緩慢的調整」，至於國際金融市場隨著疫情情況，各國股市亦有波動，但與今年初比應是小很多。

賴士葆亦表示，全球很多國家都負利率，靠利息過活的退休族該如何？嚴宗大表示，央行已講過很多次，主要國家QE政策一直在擴大規模，全球資金的確非常充沛且流向新興市場，是他比較擔心的問題。也就是說各國延長低利率或零利率的時間，以QE政策刺激經濟，但資金過剩，流向其他國家。

賴士葆亦表示，這些國家「以鄰為壑」，錢倒入亞洲國家，包括台灣，是否造成資產泡沫，台灣亦會受影響？嚴宗大表示，這是很多經濟學家會注意的事。

賴士葆接著追問：「那你不擔心嗎？可以點頭嗎？」嚴宗大回答「個人會留意這樣的情況」，亦點頭表示會擔心。

(工商 )