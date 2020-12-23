55歲日本男星香川照之在日劇《半澤直樹》飾演狡猾上司的大和田常務走紅，戲外的他4年前閃離前空姐老婆，沉澱一陣子終於覓得第二春，對象還是小20多歲的年輕美女。

根據日本媒體《女性自身》報導，香川照之和30幾歲的美女熱戀中，女友已經住進他位於東京的3億日圓（約8200萬元台幣）金屋，香川照之被拍到開著英國進口車，副駕駛正是年輕貌美的女友。據悉，新歡的外型相當亮麗，有著一雙動人大眼及性感豐唇，兩人摘下口罩，親暱地互動聊天。

香川照之的破億豪宅也被起底，3層別墅約占地90.75坪，去年4月才落成，儼然是高級新屋。雖然該宅的是登記到香川照之的父親市川猿翁名下，但父親住在別處的高層公寓中，幾乎不太會出現在附近，才能讓香川照之與女友享受兩人世界。

香川照之和香川知子結婚21年，由於男方出身歌舞伎世家「市川宗家」，演出《半澤直樹》爆紅後便接下更多戲劇邀約，並帶著年幼的長子在歌舞伎界出道，傳知子因背景不同很難在傳統歌舞伎界中交際，加上丈夫長年忙碌的疏離，夫妻感情雪上加霜，協議離婚2年確定簽字。

(中時新聞網)