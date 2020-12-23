2020年10月底負利率債券金額超越16兆美元，低利率環境迫使投資人追求更高收益的資產！台新投信表示，高收益債券持續搶手，其中，新興企業債擁有高經濟成長率、高殖利率、低波動率之「雙高一低」優勢，成為近期市場寵兒。而近年ESG成為平衡「環境永續與企業永續」的新契機，符合ESG資格的企業成為大型機構法人或國際標竿指數納入投資標的的必備要件，建議優先布局ESG新興企業債券，掌握未來主流市場發展行情。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，IMF預估2020年全球經濟負成長4.4%，已開發國家為-5.8%，新興市場為-3.3%，新興市場衰退幅度小於成熟市場，且在2021年經濟全面復甦情況下，新興國家經濟成長率攀升至6%，反彈幅度也大幅優於成熟國家的成長率3.9%及全球經濟成長率的5.2%。而在殖利率方面，就投資等級債來看，新興企業債殖利率達3.1%，優於新興主權債的2.8%、美國企業債的2%、歐洲企業債的0.3%；就高收債分析，新興企業債殖利率達6.5%，優於美國企業債的4.9%、歐洲企業債的3.4%。不管投資等級債或高收債，新興債的息收表現皆勝出。

尹晟龢指出，就波動率分析，新興企業債過去年化波動率遠低於美國投資級公司債及美國高受益債。據Bloomberg統計，新興市場高收益企業債近半年年化波動率僅3.62%，新興市場投資級企業債近半年年化波動率更僅有1.75%，皆低於美國高收益企業債的6.05%及美國投資級企業債的4.25%，新興企業債的防禦力相對佳。另一方面，新興市場經過近幾年的積極再融資，債務存續期間得到了延展，企業也能夠以較低的利率再融資，財務彈性改善使總體上更利於債券投資人。

(時報資訊)