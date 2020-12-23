庫存量增，周二美國原油期貨續跌1.5%；據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至12月18日當周，美國原油庫存意外增加270萬桶，與分析師原先預期的減少320萬桶有所差距。

此外，於英國等地發現的變異新冠毒株，增添市場不安情緒，截至目前全球已有40多個國家對英國關閉了邊境，同時發布了英國旅行禁令。傳染病學者指出，變異新冠毒株具有傳染更快的演化優勢，主因是新冠病毒為一種RNA病毒，會隨著病毒的複製過程，自然地發生突變，終場引發油市承壓下跌；其中美國原油跌幅1.5%，倫敦原油跌幅1.6%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.72美元，報每桶47.02美元；1月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.46美元；1月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.34美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.83美元，報每桶50.08美元。(商品行情網)

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