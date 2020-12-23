美國總統川普總統周二夜間在推特發出驚人之語，他表示，國會通過的9000億美元新冠紓困法案，是一個不合宜的「恥辱」。他並敦促國會議員對這項法案做一些修改，包括提高對個人與家庭的直接發放金額。

儘管在大選中輸給了拜登，但川普亦發推文表示，其政府可能是「下一屆政府」，而國會周一通過的援助法案，川普政府高層—財政部長穆努欽也在談判中有所貢獻。

川普在推特上發布的視頻中表示：「我將要求國會修改該法案，將低到不可思議的600美元提高到2,000美元，或者對夫妻提高到4,000美元」。

參議院多數黨領袖麥康諾、眾議院議長佩洛西，以及參議院少數黨領袖舒默的發言人尚未回應媒體置評請求。

在不到24小時前，美國國會兩院才剛通過期待已久的新一輪紓困案，其中包括直接向美國個人發放600美元現金，以及每周加發失業給付等措施。而為了避免政府在川普完成簽署期間停擺，國會同時通過一項為期7天（截至12月28日）的臨時支出法案。川普周二已經簽署了該臨時支出法案。

川普並未威脅將否決新紓困案，各界也預期他會簽署紓困法案與規模達1.4兆美元的全年政府支出法案，以完成立法工作。此前白宮也表示川普將簽署法案。此外，該法案也在國會以「防否決的多數」過關。

(時報資訊)