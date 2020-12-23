超強冷空氣迎跨年，氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式模擬，下周三(30日)鋒面加上「入冬最強」的超強冷空氣南下，愈晚愈寒冷，跨年、元旦2天(12/31、1/1)氣溫降至極低，北台灣都會區10度以下，其他平地最低溫更可降至6、7度，達到寒流等級，提醒大家把握周五耶誕節起(25日)連續5天的好天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天南海中層水氣移入，全台有降雨機率，明天(24日)東北季風南下降溫，大台北東側、東半部有雨，周五(25日)至下周二(29日) 各地將有連續5天大多晴朗穩定的乾冷好天氣，僅東半部、北海岸偶飄雨。

吳德說，最新歐、美模式皆模擬，下周三( 30日)鋒面通過、入冬最強的超強冷空氣南下，氣溫遽降，愈晚愈寒冷，跨年、元旦(31、1日)氣溫極低，但轉極乾冷，北台灣都會區的最低溫下探10度以下，其他平地更降至6、7度左右。由於是模式末期的模擬有不確定性，是否會維持或調強寒流強度、還是調弱成強烈大陸冷氣團，應持續觀察。

(中時新聞網)