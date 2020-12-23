劉男涉嫌用不雅片恐嚇球星。（中時資料照）

球星遭偷拍不雅片、恐嚇風暴持續擴大，除PLG職籃混血球星譚傑龍是被害人，據悉目前已知被害球員高達18人，包括UBA（大專籃球聯賽）與HBL（高中籃球聯賽），甚至連中華職棒聯盟都有球員「中獎」。

日前驚爆混血球星譚傑龍在內多位球員遭偷拍不雅影片，並在色情網站上販售，刑事局19日拘提2名男子到案，其中架設網站的余姓男子竟是累犯，曾在2017年因同樣犯行被判刑。另一名劉姓男子則是在網站下載影片後，恐嚇球員。

32歲余男早有誘騙側錄不雅影片前科，2017年就曾經因為竊錄成人及未成年男性不雅影片，並散布販售，遭到高等法院依妨害秘密等罪判處有期徒刑1年，緩刑3年。當時的被害人包括未滿18歲的北市明星高中學生。

時隔3年，余姓男子捲土重來，以同樣方式於新加坡色情網站販售不雅影片，對象則鎖定身材健美的明星運動員、消防員。據《鏡週刊》報導，遭恐嚇的球員已有7人主動報案，這些球員疑似因網路交友，被特定人士釣魚誘騙安裝惡意程式，在視訊過程中遭側錄不雅影片。

不只PLG聯盟有球員受害，包括UBA與HBL（高中籃球聯賽），甚至中華職棒聯盟都有球員受害，總計共18人被錄下不雅影片，且陸續遭人威脅恐嚇，風暴不斷擴大。

而39歲劉姓男子，是前大專籃球聯賽（UBA）經紀人，他涉嫌自今年10月起，於短短2個月內，以詐欺、恐嚇手段，先後向多名被害人佯稱可以協助處理猥褻影片散布問題，或恫稱若不順應要求，將散布被害人猥褻影片，有反覆實行犯罪之虞。

(中時新聞網)