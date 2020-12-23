從檢查影像看，郭伯伯入院時腦部呈現異常，透過鑽孔引流手術治療，術後影像已明顯看到改善。（馮惠宜攝）

郭伯伯跌倒撞到頭，造成慢性硬腦膜下出血，透過鑽孔引流手術治療，目前復元狀況良好。（馮惠宜攝）

75歲郭伯伯日前一早起來，突然意識不清醒，對呼喊、叫喚，給他很大的疼痛刺激都很遲鈍，沒有特別的反應，且半邊身體不太能動，全身無力，也無法講話。家人發現不對勁，緊急送長安醫院急診，經神經外科主任朱彥澤會診檢查，診斷是慢性硬腦膜下出血，透過鑽孔引流手術治療，開完的隔天還在加護病房的阿伯就恢復清醒，目前復元狀況良好。

長安醫院神經外科朱彥澤表示，近來天氣驟冷，雖然郭伯伯症狀很像腦中風，但細問之下，阿伯其實有心血管病史，心臟曾裝支架，並服用抗血小板凝集劑。再加上年紀大走路不穩，大概一個多月前曾跌倒撞到頭。種種原因導致阿伯腦部慢性硬腦膜下出血。其實近來阿伯走路有時候會慢慢偏向一邊的傾向，並非像家人說的人完全都好好的。

朱彥澤說，目前心血管及腦血管中風患者，藥物及血管介入治療都相當進步。許多年長者遇到這類疾病後常需服用抗血小板凝集藥、阿斯匹靈、保栓通，以及抗凝血劑等等藥物，所以一旦有在服用這些藥物，再加上有頭部外傷病史(車禍、跌倒或是有腦外傷出血)，一開始幾乎沒有任何症狀，但因為藥物作用導致小出血不易凝集，當小外傷約1~2個月過後，便形成慢性硬腦膜下出血，導致須緊急手術神經減壓救命。

神經外科醫師會在頭骨上面鑽二個小洞，也就是顱骨鑽洞術，切開硬腦膜而引流下面的慢性硬腦膜下腔出血。

朱彥澤呼籲，老人家最怕跌倒撞到，如突然出現步態障礙、跌倒頻率增加、反應遲緩、偏癱，以及語言障礙等等症狀，不一定就是腦中風，也可能是慢性硬腦膜下出血所致，務必盡早就醫，才能把握治療黃金時間。

(中時 )