立法院民進黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀，被控涉嫌捲入毒郵包案，檢調查出，柯鈞耀是跟表弟在打網路遊戲時，柯鈞耀透露自己可能罹患肺癌，柯的表弟說要寄個「surprise 」給柯，結果竟然是二級毒品大麻膏，台北地檢署調查認為，柯鈞耀事前並不知道表弟到底要寄什麼物品來台，今依罪嫌不足，將柯鈞耀不起訴。但檢方將柯鈞耀採尿檢驗，確認柯有施用毒品的陽性反應，柯確實涉吸毒。

檢方將把本案職權送高檢署再議，等全案確定後，將柯鈞耀簽分毒偵案，要求他戒癮治療，作為緩起訴條件。

至於柯的表弟林逸安涉嫌寄毒郵包部分，因檢方視訊訊問林後，林坦承寄毒郵包來台，檢方已諭知將林改列被告，另行分案偵辦中。

關務署和調查局航業處今年6月間抽查發現1件來自美國，裡面是大麻膏，依收信人地址查出發現竟是柯建銘次子柯鈞耀，將柯鈞耀約談到案，並移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令柯以10萬元交保。

據了解，柯鈞耀到案後，表示他沒收到包裹，並不知道包裹裡面是何物，但他想起先前在打線上遊戲時，曾跟表弟林男聊天談到懷疑自己可能罹病，表弟說要寄東西給他來個「surprise」，他起疑還要求表弟「不要鬧了」。

檢察官透過移民署取得林男的出入境紀錄及指紋，確認林男身分，日前透過視訊，跨海訊問人在美國的林男，林男證稱，他為了表哥的病情，想說大麻可能有療效，還跑到美國大麻合法化的某州購買大麻膏，他告訴柯要寄「東西」給柯，柯曾拒絕他，他只是想「幫助」柯。檢方訊後即將林男由證人改為毒品案被告，並已分案偵辦。

檢察官研判，2人若真要寄毒，不會大方的在收件人欄位填寫本人真實姓名和地址，無證據顯示柯鈞耀有運輸毒品的犯意，認為罪嫌不足，將柯不起訴；至於柯是否有施用毒品，以及表弟涉嫌寄毒的部分，檢方另案偵辦中。

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(中時 )