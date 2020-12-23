一名廣達集團旗下員工確診（案771），為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，讓台灣連續253天無本土病例破功，而2確診者之間的關係也引發熱議。對此，台北市議員黃郁芬表示，每個人都享有自由交友的權利，不該成為原罪，攻擊、辱罵、羞辱只會加深大家吐實的壓力，營造獵巫氛圍，現在重點是集中心力防疫。

疫情中心昨公布新增1本土病例，黃郁芬在臉書表示，相信許多人看到消息的第一反應是憤怒，台灣在全體國民努力之下，好不容易守住的防疫成果，卻因染疫的紐籍機師未誠實告知接觸史及活動史，產生了破口。

消息一出，黃郁芬說，在新聞、PTT論壇下方的許多留言，卻是用充滿性意味的字眼，極力羞辱案771這名女性，但會發生這起本土案例，是染疫機師不誠實，並非案771的責任，「在民主的社會，每個人都享有自由交友的權利，而這樣的自由，不該成為原罪。」

除了「台女要害死台灣了」、「ㄈㄈ尺誤國」外，還有更多更誇張、仇女意味更重的留言。黃郁芬明白現在大家都有焦慮的情緒，擔心此例會引發更嚴重的疫情，但也呼籲，獵巫、仇恨、將個案往死裡打，對台灣的疫情控制不會有任何幫助，只會讓染疫的人更不願意誠實接受疫調，有症狀的人只會更不敢去尋求幫助，反而使辛苦的醫護人員更難以從頭根絕疫情的傳播。

黃郁芬提醒，為了台灣好，請大家把口罩戴上、勤加洗手，也希望說出仇女謾罵言論的人可以停止，不要讓獵巫的行為，影響到全體台灣人的健康。

攻擊、辱罵、羞辱只會加深大家吐實的壓力、營造獵巫氛圍，集中心力防疫，才是現在的重點。 今天下午公佈新增 1... 由黃郁芬 台北市議員發佈於 2020年12月22日 星期二

(中時新聞網)