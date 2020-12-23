為傳遞捷運耶誕訊息，高捷公司於平安夜及耶誕節陸續於多個車站快閃傳唱佳音與來往民眾分享幸福時光；配合「打狗」更名為高雄100年，高市府規劃「高雄2021跨百光年」陸海空3場域展演活動，要輪番High爆亞洲新灣區，高雄捷運亦同步加密班距並延長營運時間，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往時特別留意戴上口罩。

為營造高捷系統歡樂耶誕氛圍，由高雄市政府青年局、高雄市方舟就業服務協會、聖教會好爸爸樂團、基督教中華循理會忠義教會、高雄私立妙慧幼兒園、和散那青年國度事奉協會、一貫道天臺交響樂團等單位，於平安夜與耶誕節兩天各於三多商圈站、中央公園站、左營站、鹽埕埔站、美麗島站等五個車站接力快閃報佳音，傳遞溫馨及歡樂信息。

高雄2021跨百光年系列活動於12月24號晚上在愛河灣登場，跨年晚會31號晚上7點開唱！為疏運人潮，高雄捷運及輕軌12月31日皆延長營運時間至凌晨2點，當日下午三點起即啟動跨年輸運措施，將視現場人潮加密班距，捷運最快2.5分鐘一班、輕軌最快7.5分鐘一班。建議參加跨百光年活動的民眾可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後再步行5至10分鐘，即可抵達高流或蓬萊舞台，參加草衙道跨年活動者可搭乘捷運至R4A草衙站（往二號出口）、前往義大世界者搭至R16左營站後再轉乘付費接駁車（一號出口外），另為服務參加元旦升旗之旅客，1月1日各端點站將提早發出首班營運列車，時間各為:小港站清晨5點10分、南岡山站4點55分、西子灣站5點28分及大寮站5點10分。提醒民眾搭乘高雄捷運及輕軌請全程戴口罩，防疫又保暖！

依往年跨年運輸經驗，跨年活動散場後常湧聚人潮排隊購票，高捷公司提醒民眾善用多元支付、電子票卡（證），跨年夜當日下午1點至翌日凌晨2點，捷運腳踏車客票於全線車站暫停販售，並提醒旅客勿攜帶折疊式腳踏車乘車。勿攜帶波波球、發光汽球、告白氣球等危險物品進入車站，另參加跨年活動人潮眾多，請民眾候車不爭先推擠，且配合現場人員指揮管控，以維護自身安全。

高捷公司表示，高雄市經發局聯手高雄捷運公司與方陣聯合公司，在捷運中央公園站、美麗島站打造全國首創「鳳翼天翔」體感互動車站，推出全台最大體感展演與互動投影遊戲，同時串連「HIGHLIGHT高雄 光合作用」活動，使得美麗島站除了有濃濃的聖誕氣氛之外，還有超酷炫的互動遊戲裝置，歡迎大小朋友一起來高雄「過耶誕、玩體感、瘋跨年」三個願望搭捷運一次滿足！高捷作戰手冊教你這樣玩https://reurl.cc/e8eo6b。

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