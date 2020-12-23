1.群創(3481)：三大法人相挺，連兩日買超共逾10萬張，早盤彈高4%，站穩14元。

2.毛寶(1732)：本土確診再現，防疫股崛起，今拉第二根漲停，彈上半年線。

3.環球晶(6488)：併購德國Siltronic，外資看好後市發展連3買，今逆勢走揚3%，強過大盤。

4.中美晶(5483)：傳董座盧明光將接任大同董事長，早盤聞訊走揚2%，重返五日線。

5.浩鼎(4174)：新藥報捷添營運利多，獲外資連5買加持，早盤急攻漲停，登5個月高。

6.帆宣(6196)：台積電等大廠訂單動能強，2021年業績有望再衝高，業績戰勝疫情恐慌心理，今日走高逾2%。

7.台光電(2383)：收購美商強化北美市場，市場正面反應促使股價底部墊高，逼近160元。

8.聯茂(6213)：銅箔基板價格看漲，有助明年毛利率，今早成功突破142元上方壓力。

9.富邦媒(8454)：疫情升溫燒旺宅經濟，股價強勢黑翻紅，向上突破640元創反彈高點。

10.詩肯(6195)：明年H1拓店拚毛利率59%，多方給力，早盤走高逾2%，向前高48.95元靠攏。

11.榮成(1909)：工紙題材再起，外資、投信搶進，早盤帶量逆勢上漲逾2.5%。

12.恆大(1325)：本土零確診破功，口罩概念股價竄高，人氣爆棚，股價續高漲逾5%。

13.台聚(1304)：PVC、PE、EVA行情走堅，晨盤挾量表態上攻近6%，再登波段新高價。

14.智原(3035)：外資連3日買超，早盤續反彈近3%。

15.台積電(2330)：ADR收跌0.85%＋外資昨回吐，早盤於盤下震盪。

16.聯電(2303)：調漲第四季8吋晶圓代工急單/新單。無懼外資昨轉賣超，早盤收復10日線。

17.廣明(6188)：甩開子公司員工確診風波，早盤多頭相挺，放量漲逾2%。

18.大同(2371)：林文淵「被請辭」董座，早盤多頭失去信心、跌逾2%。

19.富邦金(2881)：增資壓力大，兩外資降評，三大法人連3日賣超，早盤摔下平盤。

20.康那香(9919)：本土案例破蛋，防疫概念再次吸引多頭目光。早盤續漲近7%，向季線靠攏。

(時報資訊)