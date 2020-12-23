法國巴黎人壽、摩根投信、永豐銀行三強聯手推出「豐收富利類全委保單」，兼具保險與理財功能。「豐收富利類全委投資型保單」除投保金額門檻較低、投保年齡較高以外，還擁有「月月提撥」和「每月加碼」兩種撥回機制特點，讓保戶在面對變化多端的市場波動時兼顧穩定現金流和保障，資產依然有成長的機會。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對大環境的各種挑戰，法國巴黎人壽依舊持續致力於提供符合保戶期待和需求的投資型保險商品，面對市場波動，我們仍希望能為不同階段的客戶，透過專業經理人代操，依舊能達成各個階段的理財目標。

摩根投信分析，隨著美大選不確定性下降及新冠肺炎疫苗研發取得進展，近期金融市場信心備受提振。根據最新11月全球經理人調查顯示，基金經理人手上現金部位已降至4.1%，回落至疫情前水位，且預期未來12個月全球經濟成長改善的經理人比例回升至近20年高點。高達66%經理人認為目前處於經濟循環周期的早期階段，經理人淨加碼股票的幅度攀升至近三年來新高46%，

「豐收富利類全委保單」提供壽險和年金兩種商品，從0歲到80歲都可投保。此外，豐收富利類全委保單也提供多種外幣的保單選擇，最低的投保門檻為新台幣10萬元，最低單筆增額為新台幣2萬元，彈性的繳費方式可減輕有預算考量族群的經濟壓力。

該保單連結摩根投信運用操作的法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶－月撥現（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）與法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶－轉投入（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）二種帳戶，法國巴黎人壽也提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，且經濟走勢預測不必然代表投資績效。

(時報資訊)