法國將在周三重新開放邊境，迎接來自英國的旅客和人員，結束為因應新變種病毒的國境封鎖措施。然而仍有數千輛卡車和司機被迫在邊境排隊。

為防堵英國東南部快速傳播的病毒，目前已有多個國家對英國關閉國界，包括航空的國界。而此前因脫歐問題對供應鏈的擔憂，英國已有上千輛貨櫃車卡在英法海底隧道前。英國首相強生(Johnson)要求法國總統馬克宏(Macron)取消對英國的貨運禁令。

在周二稍晚，英法兩國達成協議，法國人或其他歐盟居民在提供72小時內的陰性檢測證明後，允許他們返國。英國將在周三於多個地點進行檢測工作。

卡車司機被告誡勿前往肯特郡(Kent)，該地區目前鐵路、渡輪的交通繁忙。

歐盟稍早建議，通過檢測的民眾，應該允許其返國。然國境控制屬於各國的治理範圍，歐盟僅能建議為之。

英國交通部長夏普斯(Shapps)於周二晚間表示，堵在車陣的貨櫃卡車司機將在周三開始接受新冠檢測，如果為陰性，將允許他們返回或前往法國。但是警告過程費時，可能需要兩三天才能完全清理結束。

(時報資訊)