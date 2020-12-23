高市小港區昨天深夜爆發移工鬥毆事件，未料消防局通報系統上卻顯示「急病」，令媒體質疑。（柯宗緯翻攝）

高市治安不平靜，昨(22日)深夜到今晨，接連發生小港群眾鬥毆與楠梓砸車傷人事件。不過，媒體查證高市消防局即時通報案件系統網站，上頭案別卻註明「急病」，而非「創傷」救護，遭質疑隱匿案情。小港警方解釋，「急病」為「消防緊急救護」之通稱，當時警方是依實際案情「打架受傷」受理報案。

昨晚11時44分，消防局即時案件系統顯示，小港區山明路有件「急病」救護，但媒體群問「高市消媒體」群組，119指揮中心卻回應「警察局轉報打架受傷」，並解釋接獲報案時為急病救護，故歸類急病案件，救護人員到達現場後確認是打架受傷。

警方表示，昨深夜獲報小港區山明路405號前有糾紛，並且通報快速打擊部隊趕赴現場，抵達時發現1名越南籍男性移工頭部受傷，立即由救護車送醫院救治。

針對該起移工鬥毆，警方初步調查，越南籍陳姓移工酒後與同鄉移工發生口角糾紛，雙方拉扯過程中，陳姓移工不慎跌倒，導致頭部撕裂傷。警方帶回兩名移工，並調查有無其他涉案人，釐清案情後再依傷害罪、社會秩序維護法送辦。

然而，媒體質疑消防局即時案件系統有「資訊落差」，明明是鬥毆受傷，為何顯示為「急病」。小港警方特調閱勤務指揮中心電話錄音檔，勤指中心與119的對話確實提到「打架受傷」，請求派遣救護車到場，依照實際案情「打架受傷」通報，並啟動快打警力迅速到場處理及後續偵辦。

事實上，這並非高市即時案件系統第一次挨轟，今年9月11日前鎮區發生乙烯外洩事故，但即時通報系統卻遲至近2小時後才上網公開資訊，引發外界質疑市府隱匿案情。

大高雄新聞記者公會還發出聲明，認為舉動「引發外界質疑市府刻意掩蓋，試圖封鎖媒體消息」，呼籲市府各局處尊重媒體第四權監督角色。

事後高雄市長陳其邁當面向媒體致歉，並指示消防局改善檢討。消防局當時也稱，未來不論是工安事件或救難都要立即公開資訊，以「主動公開」原則提高民眾信賴。

(中時 )