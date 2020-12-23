百萬訂閱的YouTuber「白癡公主」（痴痴）不走網美路線，身為「怪怪美少女」的她，以招牌無厘頭、率真性格擁高人氣，適逢聖誕節，白癡公主近日就化身「80年代聖誕寶貝」拍寫真，她精緻造型拍出來的美照，還撞臉多位女神，美照驚豔網友。

白癡公主化身「80年代聖誕寶貝」，頂著一系列復古扮相拍寫真，邀請粉絲一起做愛心，個人寫真收入將捐給公益團體，只見白癡公主吹起波浪捲髮、身穿綠色花襯衫，為了迎合聖誕節氣氛，痴痴還在耳朵戴兩顆金色圓球聖誕掛飾，脖子則是戴「Merry Christmas（聖誕快樂）」的項鍊。

另外，白癡公主則再展現復古元素，身穿牛仔外套、內搭白色荷葉邊高領上衣，痴痴頭綁綠色髮帶和紅色鹿角髮箍，身上披著聖誕節風格的金蔥條，白癡公主的造型復古又有型，連她去洗照片都被問「是不是印媽媽年輕時的照片」，作品相當成功。

白癡公主一連串的復古造型，獲得網一片好評，粉絲還直指痴痴撞臉關芝琳、邱淑貞、張曼玉還有葉玉卿「有點像邱淑貞+關之琳」、「痴痴也太適合80年代～照片都好好看」、「以為是關之琳年輕時的照片！」、「眼睛變大的邱淑貞」。

這是誰啦？無碼大女乃露出の聖誕寫真｜白癡公主

(中時新聞網)