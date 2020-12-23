佔盡便宜，干涉內政！AIT是美國在台總督府嗎？～高金素梅 2020.12.22

臉書網友留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑16日拜訪台中市，市長盧秀燕當面表示，台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持；酈當場緊盯手上資料未接話，17日深夜則由AIT發出聲明，直指「有政治人物散播不實資訊」。對此，無黨籍立委高金素梅看不下去，昨日（22）開嗆：「AIT是美國在台總督府嗎？」

高金素梅在臉書發表文章《佔盡便宜，干涉內政！AIT是美國在台總督府嗎？》，痛批酈英傑在拜訪盧秀燕時，竟在盧傳達台中市民反萊豬立場後，要求採訪的媒體離開，事後，還透過AIT發言人對外放話反擊：萊豬很安全，台灣政治人物在消費者間散播不實資訊，也就是所謂的假消息，只會「引發毫無根據的焦慮，對所有人均無助益」。

高金素梅表示，作為美國駐台的外交人員，酈英傑這樣的言論，是明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政。酈以為和台灣的外交部長常常見面、碰手肘，就可以對台灣行之有年的反萊豬「零檢出」的內政，指手畫腳、說三道四嗎？高金並以立法委員之姿，表示：「我要對酈處長這種違反國際外交原則，干涉台灣內政的高傲姿態和言論，表示嚴正的抗議！」

不僅如此，高金素梅強調：「美國在台協會AIT，只是個協會，不是領事館，更不是大使館，但這麼多年來台灣政府對它的唯唯諾諾，助長了它公然干涉內政的政治壞習慣！」

此文章一出，一日內即獲得9000個讚、561則留言與1719次分享。網友紛紛回應：「高金委員的每一次發言都是畫重點」、「氣！我們的政府真的很讓人失望」、「世上哪些國家，動蕩不安和美帝無關？」「美國在台民間單位處長都可以對台中市長指手畫腳！說個笑話：台灣是主權國家！」「美國事實上是霸道主義者！有利益可圖就會使陰謀詭計」、「817為何就不願覺醒呢？」「整個民進黨政府都是吃裡扒外的『助外』官員」。

(中時新聞網)