旭富製藥大火延燒桃園紙廠與東洋精密 警消急灌救

桃園蘆竹區旭富製藥20日中午爆炸起火，22日晚間9時許完全撲滅，造成員工1死1傷，過程中曾2度發生爆炸，延燒鄰近5公司、工廠；因火勢太大，工廠內又存有危險易燃的金屬納，消防隊考量到現場人員安全，曾2次行使「退避權」，下令人員撤離，不採取救災行動。

旭富製藥20日中午爆炸起火，第一次發生爆炸時，現場指揮官、桃園市消防第三大隊長殷明坤考量到救災人員的安危，首次行使退避權；隔日消防隊追問業者才得知廠房內仍有8桶、每桶160公斤計1280公斤的金屬納，殷明坤當場痛罵業者竟未在第一時間告知，讓消防隊員身處險境，縱使當下無煙無火，殷仍決定第二次行使退避權，結果消防人員才退到門口，廠房就發生第二次爆炸。

因火勢太大，工廠內又存有危險易燃的金屬納，消防隊考量到現場人員安全，曾2次行使「退避權」，下令人員撤離。（圖／中時資料照）

據了解，立法院2019年10月29日將生命三權「退避權」、「調查權」、「資訊權」修入《消防法》，讓消防人員能獲得更多保障，未來若火災現場沒有人命危害之虞，消防人員得以行使退避權，不採取救災行動。

直擊旭富藥廠爆炸第一瞬間 監視器全程錄下可怕畫面（民眾提供／姜霏桃園傳真）

全球第二大奎寧原料藥製造廠、上市公司旭富製藥20日中午發生爆炸，轟天一炸連一旁辦公室天花板都變形，2名員工1死1傷。因現場存放大量化學製品，加上東北季風助長，火勢一發不可收拾，一路延燒波及另5家工廠，燃燒面積約1.05萬坪，22日晚間才完全撲滅殘火。

因火勢太大，工廠內又存有危險易燃的金屬納，消防隊考量到現場人員安全，曾2次行使「退避權」，下令人員撤離。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)