盛唐中醫目前仍停業中。(馮惠宜攝)

台中鉛中毒案，盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、欣隆藥業公司負責人歐國樑，涉違藥師法等罪嫌遭起訴，法官裁定交保，社會大眾關心兩名醫師交保後是否可繼續復業？台中市衛生局指稱，待備齊相關事證後即召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議作出決定，兩診所醫師最重可能面臨被處廢止醫師證書的處分。

該起震驚全國的全家鉛中毒案，是因為台中市市議員張彥彤從年初開始持續出現不明腹痛，7月8日因為合併出現噁心、嘔吐、黃疸、肝功能指數飆高，就醫檢查竟發現是鉛中毒，張彥彤血中鉛含量90微克/100cc，姊姊跟媽媽都50~60微克/100cc外，從2014年就開始服用養生中藥的父親張宏年，血中鉛含量更是爆表，高達360微克/100cc，是成人正常10微克/100cc的36倍，之後衛生局和檢調共同偵察發現盛唐中醫院長呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏向中藥商歐國樑進了含鉛硃砂入藥，累計40人受害。

台中地院12月初對該案偵結起訴，兩名涉案醫師交保，由於該案爆發後衛生局對兩家診所做出停業兩個月處分，診所是否可以復業？衛生局指稱，待資料備齊後即召開醫懲會，由懲戒委員合議作出決定，後續診所若申請復業，市府將秉持民眾健康安全第一的原則嚴加審查。

(中時 )