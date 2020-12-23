有些人外表和實際個性完全不同，深入認識對方後才發現他的個性和當初以為的大相逕庭。星座運勢網站「星座喲」點名以下3個星座，看似溫和善良，無害的樣子令人放鬆戒心，其實他們可以為了達到目的心狠手辣，和外表的反差非常大！

▍1.摩羯座

摩羯座報復心不小，但不會隨便害人，他們外表謙和有禮，發狠時六親不認，看似溫和其實內心很強勢，決定的事情就不會任意改變。只要他們想要耍手段，就要玩大的，而且非常高明，會讓對方一敗塗地。因為他們的外表無害，會讓人對他放鬆警惕，他們防備心很重，不輕易相信他人，無時無刻在心裡斟酌各種利害關係，一個不注意就被他弄倒。

▍2.巨蟹座

巨蟹座看起來很善良，會很細心照顧大家，甚至剛認識的人也是盡力關懷，其實他就是用這種溫柔來套牢身邊的人，擴大自己的人脈，累積資源。巨蟹很有面惡心善的潛力，他們很有想法，只要他們發狠想要達到目的，手段也可以非常毒辣，他們觀察力很強，可以比別人捕捉到更多細節，耍心機往往會非常成功。他們外表無害，骨子裡很精明，這樣的巨蟹唯一的弱點大概只有愛情吧！

▍3.雙魚座

雙魚分成兩種人，一種是徹頭徹尾的單純小白兔，另一種是經過挫折和歷練，保留小白兔的外表，但內心早已是隻大野狼。他們內心其實仍然善良，但如果有人傷害他，會讓他覺得真心被糟蹋，而做出心狠手辣的報復。雙魚看起來很親和，但他絕對不甘心輸給他人，當他想要捍衛利益時，得罪人也在所不惜，但他們會在事後彌補，想要維持自己「好人」的形象。

(中時新聞網)