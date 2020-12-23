台灣再出現新冠肺炎本土病例，外界擔心會影響跨年活動的舉辦，北市長柯文哲23日出席亞洲台灣商會聯合總會理監事會議時受訪強調，晚會還是會舉辦，目前都按照要辦的原則去準備，若一周累積15名確診也不會不辦，只會改成線上直播。
柯文哲指出，疫情預計到明年7月結束，接著有一個新名詞「新常態」，新常態的意思就是學習隨時跟疫情共存，心裡需要知道一切都不一樣來隨時應變，就算讓所有國民都施打一圈疫苗，病毒還是會一直演變，我們要盡量維持生活，隨著疫情變化隨時緊急做調整。
柯文哲透露，台灣在防疫表現非常好，特殊的不是確診少，而是經濟傷害少，這都歸功於第一線的防疫人員及府內民政局、環保局、衛生局的功勞，隨時撲滅掉可能的危險，這次紐西蘭機師案，北市已經啟動第二線開始圍堵，醫院端也進行監測，有任何風吹草動，都會隨時發布消息。
觀傳局長劉奕霆也說，北市跨年晚會不會停辦，昨天中央疫情指揮中心要求做備案處理，市府將在舞台周圍做出入口管制，周邊也會設置管制出入口，保護市民安全，並隨時進行滾動式修正。
(中時 )
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