亞洲台灣商會聯合總會舉辦理監事聯席會議，副總統賴清德（左）與台北市長柯文哲（右）應邀出席。針對新冠肺炎再次出現本土病例，是否影響跨年活動，柯文哲致詞時表示，按照辦的原則去做，但是很有可能在活動前幾天宣布停辦。（范揚光攝）

台灣再出現新冠肺炎本土病例，外界擔心會影響跨年活動的舉辦，北市長柯文哲23日出席亞洲台灣商會聯合總會理監事會議時受訪強調，晚會還是會舉辦，目前都按照要辦的原則去準備，若一周累積15名確診也不會不辦，只會改成線上直播。

柯文哲指出，疫情預計到明年7月結束，接著有一個新名詞「新常態」，新常態的意思就是學習隨時跟疫情共存，心裡需要知道一切都不一樣來隨時應變，就算讓所有國民都施打一圈疫苗，病毒還是會一直演變，我們要盡量維持生活，隨著疫情變化隨時緊急做調整。

柯文哲透露，台灣在防疫表現非常好，特殊的不是確診少，而是經濟傷害少，這都歸功於第一線的防疫人員及府內民政局、環保局、衛生局的功勞，隨時撲滅掉可能的危險，這次紐西蘭機師案，北市已經啟動第二線開始圍堵，醫院端也進行監測，有任何風吹草動，都會隨時發布消息。

觀傳局長劉奕霆也說，北市跨年晚會不會停辦，昨天中央疫情指揮中心要求做備案處理，市府將在舞台周圍做出入口管制，周邊也會設置管制出入口，保護市民安全，並隨時進行滾動式修正。

柯文哲表示，話年晚會按照辦的原則去做，但是很有可能在活動前宣布停辦。（范揚光攝）

本土病例影響北市跨年？台北市長柯文哲回應，不會不辦，若1周15例改線上。（吳康瑋攝）

本土病例影響北市跨年？台北市長柯文哲回應，不會不辦，若1周15例改線上。（吳康瑋攝）

(中時 )