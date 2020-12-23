白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）被媒體爆料和家人團聚、歡慶感恩節，違反官方呼籲不要度假的建議，她22日表態將會退休。

白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）被媒體爆料和家人團聚、歡慶感恩節，公然違反美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾放棄度假的防疫指南，柏克斯面對社會強烈反彈，已在昨（22）日表態要提前退休。

11月底感恩節來臨前夕，美國面臨第三波新冠疫情肆虐，確診數飆高，當時柏克斯還呼籲民眾要保持警戒，不要返鄉和家人團聚，她當時的警告言猶在耳，美聯社日前披露，感恩節隔天，柏克斯就驅車前往德拉瓦州自宅，和女兒、孫子們團聚，那個周末團聚的家族成員包含丈夫、女兒、女婿、2名孫子，三代同堂、共享天倫。

柏克斯20日坦言，感恩節假期有返回德拉瓦州自宅，家人也在身旁，不過她澄清那次拜訪的目的是整理房子、準備讓房子出售，不是為了過節，強調平常太忙、沒有時間打掃，而且只待了50小時，指出家人們一起吃了一餐。

她說那個周末一起度過的家族成員都是直系家庭成員，但也坦承一共包含2個家庭。

CDC日前強烈建議民眾不要返鄉過節或出遊，也不鼓勵不同家戶（household）在室內團聚，CDC的指南很嚴格，甚至指出大學生返家也被視為是不同家戶成員。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，柏克斯公然違規引發關注，她昨日接受美國有線新聞台「Newsy」專訪時透露自己打算退休，指出面臨了「排山倒海」的壓力與批評。她並未明確提出離職時間表，不過表明願意協助拜登團隊抗疫，「我希望拜登政府成功，我將會在任何人們認為我幫得上忙的角色上提供協助，然後退休。」

EXCLUSIVE: Dr. Deborah Birx tells @newsy that she is willing to help with the #Biden transition but ultimately plans to retire, citing her family's treatment over the past week. pic.twitter.com/yEPy9s0Tf9 — Amber Strong TV (@AmberCStrong) December 22, 2020

柏克斯也為家人喊冤，稱過去一周外界的批評讓家人非常難受，強調女兒過去10個月沒有踏出房子過一步，年邁的父母也一直在隔離，「他們非常沮喪，我確信許多年長者也是，因為他們許久不能見到自己的兒子、孫女。」

不過柏克斯公然打臉自己的防疫建議已經被罵翻，喬治城全球健康科學與安全中心（Georgetown Center for Global Health Science and Security）的病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）指出，「對我來說她已經不夠格擔任任何政府公衛職務，這是公衛人員傳遞給美國人民的糟糕訊息。」

柏克斯的行為也被網友酸爆，網友們更無法接受她的辯解，紛紛酸她「偽善」、「說一套做一套」，有網友高級酸，呼籲「不要再讓柏克斯難受了」，「因為對有錢人來說，真的無法在假期間限制他們的行為。」

(中時新聞網)