大陸網紅周揚青自「毀滅式分手」斷開羅志祥後，知名度大開，不但拉抬原本經營的個人服飾品牌，如今還上了大陸真人秀《潮流合夥人》，跟歐陽娜娜、陳緯霆等紅星同台，還傳出她為幫閨密成立了經紀公司，同時私下過著豪奢時髦的生活，因此盛傳身家不簡單，周爸爸來頭不小，周揚青還說過名言：「我用柏金包裝榴槤，古馳包裝大閘蟹」。

周揚青不但作風海派大方，她對於「有錢」這件事也很坦蕩，據《鏡週刊》報導，她經常曬出穿搭或日常用品，都是高檔名牌，連化妝品也是高級品，她捨得花錢在自己身上，追求完美於是數度整形，還有出國念書的經歷，足見一直以來生活水準就很高。

而周揚青近來登上真人秀，可算是從網紅正式入行當藝人，還成立經紀公司，簽下一直相伴她左右、相挺到底的閨密愷愷，閨密的身分也很特殊，是「哈林」庾澄慶的外甥女，周揚青日前將愷愷找去中國大陸發展，本只是要幫她牽線安排，後來乾脆開公司自己出手幫愷愷經營，看得出周揚青身家雄厚。

對於周揚青這樣吃穿用度以及說開公司就開的花錢法，不少人猜測她不只自己會賺，且原生家庭應該也不簡單，之前她就曾開箱過目前居住的新建豪宅，是爸媽送她的生日禮物，因此網上瘋傳周爸爸是大型國企老闆，還傳可能有軍方背景，因此周揚青不僅是「富二代」，還是「軍二代」來著，但都被周揚青否認，說她是靠自己的力量一步步奠定事業基礎，花自己的錢愛幹嘛就幹嘛，心安理得。

(中時新聞網)