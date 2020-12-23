湖人雖然在詹姆斯的率領下奪下睽違已久的總冠軍，但這支擁有光榮歷史的豪門球隊卻在球季開幕戰吞下了3連敗，最近6個球季的開幕戰也只贏了1次。不過，詹姆斯有一個必勝密碼，那就是在幫助球隊拿下總冠軍之後，新賽季首戰全部獲勝，今天就看詹姆斯能否幫助湖人中止3連敗了。

上賽季奪冠之前，湖人創下連續6年無緣季后賽的隊史紀錄，過去這些年糟糕的戰績也展現在賽季開幕戰上，最近9年的例行賽開幕戰湖人只贏了2場，最近6個賽季的開幕戰更是只贏1場，最近3年開幕戰都吞下敗仗。

上賽季例行賽開幕戰，詹姆斯拿到18分、10籃板、8助攻，安東尼戴維斯也有25分、9籃板、5助攻進賬，就連丹尼格林都有9投7中的三分球表現，而且快艇陣營保羅喬治沒有出賽，但是湖人還是輸給了快艇。

不過，湖人球迷不用太擔心，自從1985年以來，湖人在奪冠後的新賽季開幕戰8場比賽僅吞下1敗，勝率高達87.5%，即使是在季後賽首輪被獨行俠橫掃出局的2010-11賽季開幕戰湖人也取得比賽勝利。

上賽季快艇在與湖人的例行賽4場交手平分秋色，湖人本季從快艇那邊挖來最佳第六人哈瑞爾，在提升自己弱點的的同時還削弱了對手實力，更何況詹姆斯還有開幕戰必勝密碼，儘管詹姆斯在至今的NBA生涯17場開幕戰只有7勝10敗的戰績，比他整個職業生涯的例行賽勝率還要低，但是詹姆斯在過去3次帶上總冠軍戒指的夜晚都幫助球隊摘下勝利果實。

2012年10月30日詹姆斯率領熱火以13分之差擊敗塞爾提克，2013年10月29日詹姆斯幫助熱火輕鬆擊敗公牛，2016年10月25日詹姆斯帶領騎士大贏尼克29分。這三場比賽，詹姆斯有2場投籃命中率超過60%，2016年的開幕戰詹姆斯+26的正負值更是打破個人NBA生涯例行賽開幕戰紀錄。

(中時 )