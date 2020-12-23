美股消息面：

1.美國國會通過新一輪紓困措施，金市湧現利多出盡賣壓，周二國際金價連跌第2天，並創下兩周來最大跌幅。紐約2月期金收跌12.5美元或0.7%，為每盎司1870.3美元。現貨金收跌0.92%，為每盎司1859.5美元，接近全日低點1858.4美元。

2.英國出現的變種新冠病毒恐使全球疫情再度惡化的擔憂揮之不去，國際油價繼周一跌逾2.5%後，周二再度下挫，紐約期油收跌72美分或1.5%，為每桶7.02美元。倫敦布蘭特期油收跌83美分或1.6%，為每桶50.08美元，盤中一度跌破50美元大關，最低觸及49.2美元。

3.英國出現新冠肺炎變種病毒，促使越來越多國家對英國發布旅行與交通限制，在避險需求升溫帶動下，周二美元走高，紐約尾盤ICE美元指數上揚0.6%，報90.675。英脫歐貿易談判的前景仍然不明，英鎊下挫0.9%，報1.335美元。

4.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國12月消費者信心指數為88.6，較11月下修後的92.9大幅下滑，遠不及經濟學家預估的97。

5.全美房地產經紀商協會（NAR）公布，11月成屋銷售月減2.5%，中止連續5個月的升勢，以年率計11月成屋銷售下滑至669萬戶，略低於經濟學家預估的670萬戶；但與去年同期相比則成長25.8%。

6.美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為33.4%，優於市場預期及前值33.1%。

(時報資訊)