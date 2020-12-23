投審會昨(22)日通過台積電(2330)在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠的投資案，此晶圓廠預計2024年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求。台積電今早開低1元為508元，隨後回到平盤並翻紅。

台積電ADR收盤為103.94美元，跌0.89美元，跌幅0.85%，換算每股為台幣593.39元。台積電周二收在509元，外資轉為賣超3514張。

台積電美國設廠計畫已定案，董事會日前核准於美國亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，折合新台幣近1000億元。公司今年5月宣布有意於亞利桑那州興建且營運1座5奈米12吋晶圓廠，預計2021年動工，2024年量產，月產能2萬片。

投審會指出，台積電已於2020年12月以約3,000萬美元在美國設立TSMC ARIZONA CORPORATION，另申請以約34.7億美元對美國投資事業增資，規劃於美國亞利桑那州設置一座12吋晶圓廠，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求，這也是台灣近8年來最大的對外投資案。

經濟部表示，台積電赴美投資是商業考量，但同時對台美供應鏈合作有利；台積電過去5年的總營收，仍以美國客戶為多數，台積電赴美投資，主要考量為接近客戶，同時也強化全球佈局；此項國際合作，對台美雙方建構更完整的半導體供應鏈合作將更加有利，也可望帶動整體高科技產業的發展。

經濟部也指出，台積電已經在2020年第二季在台商品化製造5奈米產品，此次赴美投資，台積電預計2024年第一季在美國產出5奈米產品，在技術上，台積電在台灣仍保有至少一個世代的技術優勢。

(時報資訊)