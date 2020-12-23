財金公司「2019年永續報告書」通過英國標準協會(BSI)查證，由BSI台灣分公司總經理蒲樹盛代表頒發獨立保證意見聲明書，財金公司董事長林國良代表受證。

林國良表示，財金公司為持續響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals)，落實企業社會責任，注重企業永續發展，維持系統穩健營運並致力推展創新金融與數位金流服務，於2018年起承辦「統一發票兌獎服務」，並相繼建構「金融區塊鏈函證服務」及「開放API管理平台」，打造「綠色、低碳、永續」的金融服務，並自2019年起，首次辦理ATM跨行服務系統實際切換至異地備援中心營運的實機演練，有效驗證跨行系統切轉程序之正確性及異地備援服務之可用性，致力永續發展的經營目標。

2020年初，因應新冠肺炎疫情延燒，財金公司實施各項有效的防疫控管措施，以確保國家關鍵基礎設施持續營運為首要目標，除保護員工人身安全，並積極配合政府抗疫政策，響應政府振興國內經濟政策，協助金融機構提供「ATM轉帳」及「信用卡」繳納口罩費、「數位三倍券」綁定及撥付等服務，落實「普惠金融」。

財金公司於首次編製之2017年CSR報告書即通過英國標準協會查證，並榮獲「2019台灣企業永續獎–企業永續報告」金獎，顯示財金公司在企業社會責任的努力，深獲肯定。

秉持著企業永續精神，財金公司持續編製「2019年永續報告書」，本次報告書特別以「專章」型式，闡述2018~2019年發揮核心能力，轉化為構建「數位金流高速公路」之推力，更藉由「永續焦點｣8個篇章，對永續經營策略構面，以及利害關係人所關心的經濟、社會、環境等議題充分說明。

財金公司強調，向以「取之於社會，回饋予社會」為服務宗旨，展望來年，將秉持「專業、創新、安全、便捷」的經營理念，持續關注與利害關係人之溝通與回饋，將環境、社會與治理(ESG)融入營運模式以持續精進，完善「數位金流高速公路」之各項基礎建設，為推動「普惠金融」之美好未來努力。

(中時 )