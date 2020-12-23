12月上旬醫管公司讓移工睡大通鋪的亂象引發社會嘩然，立委洪申翰今天指出，醫管公司亂象在某次在勞動部於7月召開的會議就有移工團體指出，醫管公司亂象多，但截至12月事件爆發前卻始終未處理，勞動部部長許銘春說，未來移工進到台灣擬由政府負責接送，包括勞健保、教育訓練、健康檢查處理結束後，再交給仲介或僱主，但需要去找地方、人力規劃等，「約要1至2年的時間」。

立法院社會福及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會就「如何強化人力仲介公司管理照護移工責任及落實邊境檢疫之具體措施」專案報告。

立委洪申翰表示，發展署在今年7月20日與移工團體針對「移工生活照顧住宿管理之法規調和與實務檢討」開會，移工團體在7月20日就及醫管公司定位不明、無法可管，希望勞動部處理，但一直至出事的12月，勞動部有做什麼事情嗎？一直到出包後才重視，難到會議是假的嗎？

許銘春說，已經通函所有的縣市政府就轄區有受仲介委託執行接送及管理的醫管公司要清查，此次清查21家醫管公司有10家不合格，目前也已無留置任何移工，她也提及，未來移工進到台灣來由政府負責接送，包括勞健保、教育訓練、健康檢查再交給仲介或僱主，但需要去找地方、人力規劃等，需要1至2年的時間設置處所。

(中時 )