南迴電氣化首班車開跑，凌晨5點53分由台東首航，乘客都趕緊上車準備體驗，月台上還有鐵道迷在拍攝首發列車。（蔡旻妤攝）

南迴鐵路電氣化23日正式通車，凌晨5點53分由台東首航，車次110、經高雄往南港普悠瑪列車，列車一到站內，就湧入不少鐵道迷現身，許多民眾開心和首航列車拍照。

清晨天未亮，還飄著雨，天氣雖寒冷，卻不減民眾和鐵道迷的熱情，車站內有不少台東民眾一早特地來搭乘準備前往高雄，就是為了電氣化第一班車，民眾說，能搭上期待已久的高級列車，心情很開心。首班列車的工作人員蔡小姐也說，能夠在首發車上服務，覺得很榮幸。

(中時 )