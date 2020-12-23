南迴電氣化首班車開跑 鐵道迷現身搶拍照 10:232020/12/23 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南迴電氣化首班車開跑，凌晨5點53分由台東首航，駕駛員向窗外媒體揮手致意。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南迴電氣化首班車開跑，凌晨5點53分由台東首航，乘客都趕緊上車準備體驗，月台上還有鐵道迷在拍攝首發列車。（蔡旻妤攝） 南迴鐵路電氣化23日正式通車，凌晨5點53分由台東首航，車次110、經高雄往南港普悠瑪列車，列車一到站內，就湧入不少鐵道迷現身，許多民眾開心和首航列車拍照。 清晨天未亮，還飄著雨，天氣雖寒冷，卻不減民眾和鐵道迷的熱情，車站內有不少台東民眾一早特地來搭乘準備前往高雄，就是為了電氣化第一班車，民眾說，能搭上期待已久的高級列車，心情很開心。首班列車的工作人員蔡小姐也說，能夠在首發車上服務，覺得很榮幸。 台資連鎖餐飲「一茶一坐」 北京分店拚優化轉型 台灣權王－外資狂買 中鋼、台化氣盛 (中時 ) #列車 #民眾 #台東 #鐵道迷 #電氣化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軌道經濟乍起 臺鐵扮總舵手 04:102020/12/22 產業特刊 藍皮列車駛進台東 鐵道迷興奮又不捨 19:212020/12/22 生活 台女詭異失蹤4／失蹤女個性孤僻閃婚無人知 親友請偵探才找到住處 07:532020/12/23 社會 掰了藍皮普快 鐵道迷最後懷舊之旅 04:102020/12/23 藝文副刊 明華園演繹漫畫 看萌系媽祖除妖 04:102020/12/23 藝文副刊 私募年輕化 陸90後崛起資本圈 04:102020/12/22 產業財經 布局東協、中東 長興三福化材料擴產 04:102020/12/22 證券．權證 優化小型SUV戰力！Nissan於美國發表Kicks改款車型 12:032020/12/22 汽車情報-汽車新聞 枋寮站最末班「藍皮普快」駛出 數百人一同見證歷史性一刻 19:222020/12/22 寶島 25檔台股基金 績效贏大盤兩倍 04:102020/12/23 投資理財 美國會通過台灣保證法案 促對台軍售常態化 13:242020/12/22 國際 生活熱門新聞 網瘋傳確診女員工深溝辣照 真相曝光！超正本尊是她 - 生活 機師與女員工爽逛百貨、好市多 網眼尖揪3地共通點：關係不單純 - 生活 染疫長榮機師鬼扯拒配合 警用2招揪出確診女員工讓他認了 - 生活 紐籍機師惡性不改 住院怒飆醫護「台灣人害我」 - 生活 竹縣頭前溪驚現1.3公尺「大尾鱸鰻」 專家研判：可能活了10幾年 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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